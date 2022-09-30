В Казахстане планируют реализовать порядка 45 проектов

БАКУ /Trend/ - В Казахстане планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов.

Об этом в ходе заседания Совета директоров АО «Национальная компания «Kazakh Invest» сказал председатель правления «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов, передает Trend в пятницу со ссылкой на правительство Казахстана.

Юсупов отметил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов.

В свою очередь, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед «Kazakh Invest» стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.

«В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны правительства созданы», – сказал Смаилов.