Оплачивайте картой TamKart посредством NFC и получайте кешбэк до 100 манатов!

Оплата картой TamKart при помощи устройств, поддерживающих NFC, стала еще выгоднее. Новая кампания от банка АВВ подарит клиентам дополнительный кешбэк, в том случае, если общая сумма платежей картой TamKart (при оплате мобильным телефоном, GarminPay, ApplePay, GooglePay и т.д.) достигнет 100 манатов. Владельцы карт могут воспользоваться кампанией в различных торговых и сервисных точках, в том числе в кафе, ресторанах, магазинах, онлайн магазинах и на заправочных станциях.

Кампания будет действительна в течение 8 недель, каждый этап будет длиться по 14 дней. Владельцы карт будут получать 5% кeшбэка за свои платежи в следующих точках в определенные периоды:

В магазинах: 03.10.22 – 16.10.2022

На заправочных станциях: 17.10.2022 – 30.10.2022

В кафе и ресторанах: 31.10.2022 – 13.11.2022

В магазинах одежды, электроники и электронной коммерции: 14.11.22 – 27.11.2022

Клиент будет получать максимальный кешбэк в размере 25 AZN каждые 2 недели. В течение всей кампании можно будет заработать до 100 манатов кешбэка. Желающие воспользоваться данной возможностью должны найти необходимую кампанию в ABB mobile и кликнуть на кнопку «Присоединиться». Более подробную информацию о кампании можно найти здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.