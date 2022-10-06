Экспорт агропродукции из Турции за 9 месяцев достиг исторического максимума

Экспорт аграрной продукции из Турции в январе - сентябре текущего года побил рекорд, достигнув 24,5 млрд долларов. Турция с каждым месяцем добавляет новые экспортные рекорды в секторах на фоне нормализации ситуации после пандемии, говорится в сообщении Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), передает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу».

Объем турецкого экспорта в январе- сентябре текущего года вырос на 17 процентов – до 188 млрд 224 млн долларов.

Благодаря своему производственному потенциалу больших успехов добился и экспорт аграрного сектора.

Объем экспорта аграрной продукции в январе- сентябре текущего года вырос на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,5 млрд долларов. ​​​​​​​

Доля аграрного сектора в экспортной корзине Турции составила 14,5 процента.

Подгруппы, побившие экспортные рекорды в аграрном секторе: зернобобовые и масличные культуры и сопутствующая продукция, фрукты и овощи, сухофрукты и сопутствующая продукция, аквакультура и продукты животного происхождения, целлюлоза и лесоматериалы.

Так экспорт зернобобовых и масленичных культур в январе- сентябре текущего года составил 8 млрд 254 млн долларов, овощи и фрукты - 1 млрд 811 млн долларов, сухофрукты и продукты - 1 млрд 82 млн долларов, аквакультура и продукты животного происхождения - 3 млрд 51 млн долларов, целлюлоза и лесоматериалы - 6 млрд 220 млн долларов, достигнув таким образом максимальных показателей.

В этот же период экспорт сектора зернобобовых и масличных культур продемонстрировал рост на 28,9 процента, фруктов и овощей – на 23,2 процента, сухофруктов и сопутствующей продукции - на 5,2 процента, аквакультуры и продуктов животного происхождения - на 28,2 процента, целлюлозы и лесоматериалов – на 25, 2 процента.

Ведущим импортером аграрного сектора из Турции в рассматриваемый период стал Ирак.