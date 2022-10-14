В текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи - Токаев

БАКУ /Trend/ - В текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи.

Об этом в ходе саммита «Центральная Азия – Россия» сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend.

По его словам, особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.

«При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры», - отметил Токаев.