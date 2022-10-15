Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

Об этом в субботу сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает Trend со ссылкой на Акорду.

«Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году – за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики», – сказал он.

По словам Токаева, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

«Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности», – отметил Президент.