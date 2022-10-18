БАКУ /Trend/ - В Казахстане состоялось открытие нового цеха минеральных удобрений Таразского филиала ТОО «Казфосфат», передает во вторник Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Стоимость проекта составляет 72 млрд тенге, мощность в объеме готовой продукции достигает до 1 млн тонн минеральных удобрений в год.

Таким образом была запущена вторая линия производства аммофоса – одного из самых востребованных удобрений.

Сообщается, что благодаря успешной реализации данного проекта в предстоящем году планируется полностью удовлетворить потребность казахстанских аграриев в аммофосе. В свою очередь, это позволит снизить влияние внешних факторов на продовольственную безопасность страны.

«Казфосфат» является крупным предприятием на рынке химической отрасли. В секторе агрохимии больше половины продукции производится данным предприятием.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по 100% обеспечению внутреннего рынка собственными удобрениями. В этой связи стратегия развития ТОО «Казфосфат» полностью соответствует вектору развития химической отрасли.