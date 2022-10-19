Инфляционное давление особенно ощущается на рынке продовольствия - Токаев

БАКУ /Trend/ - Инфляционное давление особенно ощущается на рынке продовольствия.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Алматинской области в ходе поездки в регион в среду.

Как отметил глава государства, уровень развития агропромышленного комплекса Алматинской области и всего Казахстана напрямую влияет на благополучие граждан.

«Геополитическая турбулентность и нарастающий кризис в глобальной экономике усиливают инфляционное давление в мире. Оно особенно ощущается на рынке продовольствия. В сентябре инфляция в нашей стране превысила 17%, и она продолжает увеличиваться. Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%», - сказал Токаев.

По его словам, во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания.

«Для снижения нашей зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью», - сказал Токаев.