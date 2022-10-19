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Еще 7 бизнес-субъектов получат статус резидента Агдамского промпарка - Эльхан Шириев

Бизнес Материалы 19 октября 2022 12:51 (UTC +04:00)
Еще 7 бизнес-субъектов получат статус резидента Агдамского промпарка - Эльхан Шириев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Еще семь бизнес-субъектов получат статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом сказал в ходе панельной сессии на тему «Бизнес в Карабахе и инвестиционные возможности» заместитель председателя правления Агентства по развитию промышленных зон Азербайджана Эльхан Шириев, передает в среду Trend.

По его словам, этот промпарк в Карабахе был создан в 2021 году.

«Его территория полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сегодня семь бизнес-субъектов являются резидентами Агдамского промышленного парка и еще семь планируют получить статус резидента», - сказал он.

Шириев отметил, что промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» в основном сфокусирован на создании логистических центров.

«Один резидент промпарка планирует приступить к организации сервиса техобслуживания транспорта, а другой нерезидент намерен создать автозаправочную станцию», - сказал он.

Шириев добавил, что в обеих промзонах уже созданы мобилизационные пункты для субъектов бизнеса этих парков, ведутся работы по строительству предприятий.

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