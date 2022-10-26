Еще семь компаний станут резидентами Агдамского промышленного парка

БАКУ /Trend/ - Статус резидента Агдамского промышленного парка будет присвоен еще семи компаниям до конца октября 2022 года.

Об этом сказал в среду Trend заместитель председателя правления Агентства по развитию промышленных зон Азербайджана Эльхан Шириев.

По его словам, эти компании намерены вести деятельность в сферах металлургии, производства обоев, кровли, строительных материалов и т.д.

"Мы ознакомились с их бизнес-планами, они полностью соответствуют требованиям промпарка, и до конца октября планируется присвоить им статус резидента Агдамского промышленного парка", - сказал Шириев.

Он также отметил, что в зоне "Аразская экономическая долина" планируется зарегистрировать одного резидента.

"Этот предприниматель создаст предприятие по производству моющих средств. К началу ноября мы ожидаем присвоить статус резидента и этой компании", - добавил зампредседателя правления.