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Объем перевозок через Средний коридор вырос на 77% - посол

Бизнес Материалы 26 октября 2022 12:16 (UTC +04:00)
Объем перевозок через Средний коридор вырос на 77% - посол

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Объем перевозок через Средний коридор вырос на 77 процентов за девять месяцев текущего года.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

По его словам, вопрос увеличения пропускной способности данного коридора стоит на повестке дня и уже есть планы об этом совместно с партнерами.

"Что касается энергетики, все знают, что Азербайджан - страна, добывающая газ и нефть, и мы являемся одними из основных поставщиков в Европу. Мы также планируем в ближайшее время удвоить поставки газа, что будет очень важно для наших европейских партнеров", - сказал посол.

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