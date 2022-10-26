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Азербайджан – страна, наладившая тесное сотрудничество с региональными партнерами - посол

Бизнес Материалы 26 октября 2022 12:18 (UTC +04:00)
Азербайджан – страна, наладившая тесное сотрудничество с региональными партнерами - посол

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан – страна, наладившая тесное сотрудничество со своими региональными партнерами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

Он отметил, что на сегодня Азербайджан также продолжает процесс мирного урегулирования с Арменией.

«Хочу отметить, что именно здесь, в Швейцарии, прошла первая прямая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, без какого-либо посредничества со стороны. Мы этим гордимся и надеемся, что такие позитивные шаги будут продолжены», - сказал посол.

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