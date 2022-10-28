Сотрудничество Азербайджана и Грузии гарантирует энергетическую независимость Европы - экс-президент

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Азербайджана и Грузии гарантирует энергетическую независимость Европы.

Об этом в четверг сказал Trend экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"На данный момент у Азербайджана и Грузии огромные перспективы совместного сотрудничества, которое и так было на очень высоком уровне. Я хочу, чтобы всегда, когда говорят о Грузии и Азербайджане, вспоминали тех великих лидеров, которые создали формат Азербайджан-Грузия-Турция. Это великий лидер Гейдар Алиев, Эдуард Шеварднадзе, Сулейман Демирель. Они создали геополитический формат, который будет влиять на общее глобальное сотрудничество между Азией и Европой", - сказал Маргвелашвили.

Экс-президент считает, что у Азербайджана и Грузии были и будут большие перспективы для совместного взаимодействия, которые создают прецедент другого европейского формата.

"Сотрудничество Азербайджана и Грузии гарантирует энергетическую, а соответственно и политическую независимость Южной Европы. Так, в Италии заканчивается Трансанатолийский газопровод (TANAP), являющийся нашим новым совместным проектом, который соответственно повлияет на Южную Европу, и в частности на те действия, которые она будет совершать для решения проблем мирового кризиса. На сегодняшний день сотрудничество между нашими странами движется вперед, с очень позитивными и хорошими шагами", - сказал Маргвелашвили.