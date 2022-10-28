Экономика стран СНГ постепенно восстанавливается, несмотря на кризисное время - Токаев

БАКУ /Trend/ - Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика стран СНГ постепенно восстанавливается.

Об этом в ходе встречи с членами Совета глав правительств СНГ сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Токаев призвал принять ряд действенных мер.

«Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливается», – отметил он.

Президент Казахстана призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.