АБР стремится к поддержке технологических стартапов в регионах Азербайджана - Кэндис Макдейган

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) стремится поддерживать технологические стартапы в регионах Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказала в пятницу страновой директор АБР в Азербайджане Кэндис Макдейган в ходе презентации отчета по экосистеме технологических стартапов в Азербайджане.

«Поддержка любого бизнеса является ключевым фактором поддержки экономического развития страны. Для того, чтобы стать жизнеспособным бизнесом, стартапам необходимо предоставить доступ к финансированию, инфраструктуре и другим важным элементам», - сказала Макдейган.

По ее словам, в Азербайджане большой потенциал для развития технологических стартапов не только в столице, но и в регионах.

«Мы также видим огромный интерес среди молодежи в Азербайджане в запуске своих стартапов. Это действительно важно, потому что эта область быстро развивается, и инициативы молодого поколения будут гарантировать успех стартапов в стране», - добавила Макдейган.