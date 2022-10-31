Вырос объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана - премьер

БАКУ /Trend/ - Объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25% и превысил $320 млн в 2021 году.

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, передает Trend в понедельник со ссылкой на правительство Казахстана.

Смаилов подчеркнул, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. В связи с этим Астана, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы в мировой экономике, настроена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Берлином.

Он отметил, что товарооборот между странами в прошлом году также вырос более чем на 6%, составив более $2,2 млрд. При этом последовательный рост сохраняется и в текущем году.

«Мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли», — сказал Смаилов.

По его словам, одним из успешных примеров сотрудничества между странами является планируемый проект по строительству энергетического комплекса по производству «зеленого» водорода с установкой ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт.

«Это крупнейший на сегодня проект подобного рода в мире, но далеко не предел для Казахстана в данной сфере. Считаю, что наша страна обладает всеми возможностями, чтобы войти в число ведущих центров производства «зеленого» водорода в мировом масштабе», — отметил Смаилов.