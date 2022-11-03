На освобожденных землях Азербайджана будет восстановлено 11 ГЭС - министр

БАКУ /Trend - В течение двух лет на освобожденных землях Азербайджана будет восстановлено 11 гидроэлектростанций.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Trend.

«Восстановление 11 небольших гидроэлектростанций в течение почти двух лет добавит около 54 мегаватт производственных мощностей в общую энергосистему», - сказал министр.

По его словам, восстановление малых гидроэлектростанций в этом регионе, а также привлечение иностранных инвестиций в строительство ветряных электростанций в Лачине и Кяльбаджаре являются одними из главных приоритетов страны.

«В настоящее время ведутся исследования по восстановлению и строительству более 50 малых гидроэлектростанций общей мощностью более 320 МВт. Ведутся работы по строительству и восстановлению 7 малых гидроэлектростанций общей мощностью 33,4 МВт», - сказал министр.

Шахбазов добавил, что в ближайшие годы ввод в эксплуатацию гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» мощностью 140 МВт на реке Араз также внесет свой вклад в «зеленое» развитие региона.