Турецкая компания «Goknur Gida» реализует крупный проект в сфере АПК Казахстана

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания «Goknur Gida» планирует реализовать крупный проект в сфере агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана.

Об этом стало известно в ходе встречи председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Каната Шарлапаева с генеральным директором турецкой компании «Goknur Gida» Османом Асланали в Анкаре, передает в пятницу Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта и будущий потенциал взаимовыгодного сотрудничества. В сфере АПК компания планирует реализацию крупного проекта сроком на пять лет.

«Развитие аграрного сектора Казахстана входит в число приоритетов как нашего государства в целом, так и холдинга «Байтерек» в частности. Со своей стороны, мы готовы рассмотреть перспективы сотрудничества для определения дальнейшего хода переговоров», - подчеркнул Шарлапаев.

В завершение деловой встречи стороны выразили намерение о дальнейшем укреплении стабильного и взаимовыгодного инвестиционного партнерства между Казахстаном и Турцией.

Отметим, что «Goknur Gida» является крупнейшей компанией в Турции по выращиванию и переработке фруктов, производству органических соков, концентратов и пюре.