БАКУ /Trend/ - В Казахстане поставлена задача обеспечить совокупный приток прямых инвестиций (ПИИ).

Об этом в интервью Trend во вторник сказал заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали.

Темиргали отметил, что согласно данным UNCTAD, в текущем году деловой и инвестиционный климат резко изменился, так как мир столкнулся с беспрецедентным кризисом.

"Это характеризуется дефицитом продовольственных товаров, высокими ценами на энергоресурсы, повышением процентных ставок в крупнейших экономиках, снижением объема заявленных новых проектов, нарушением устоявшихся цепочек поставок, регионализацией экономик и т.д", - сказал он.

По словам Темиргали, перспективы глобальных ПИИ в 2022 году остаются негативными из-за многочисленных продолжающихся геополитических и экономических кризисов.

"Ужесточение финансовых условий и повышенная неуверенность инвесторов видны в снижающихся ежемесячных тенденциях в объявлениях о новых проектах. Прогнозируется, что глобальные потоки ПИИ в 2022 году, скорее всего, будут двигаться по нисходящей траектории, в лучшем случае оставаясь на уровне 2021 года", – отметил он.

Тем не менее, подчеркнул Темиргали, правительство Казахстана имеет четкое видение инвестиционного развития.

"Так, политика привлечения инвестиций была пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода. Правительством установлены целевые индикаторы, которые измеряют достижение цели Концепции инвестиционной политики Казахстана. В первую очередь, поставлена задача обеспечить совокупный приток прямых инвестиций в размере не менее $123,8 млрд за период 2023-2026 гг., а также необходимость обеспечения инвестиций в основной капитал на уровне 25,1% от ВВП к 2026 году", - подытожил он.