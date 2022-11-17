Назван рост ВВП Азербайджана в реальном выражении

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2022 года ВВП Азербайджана вырос на 5,2 процента в реальном выражении, а добавленная стоимость в ненефтегазом секторе - на 9,7 процента.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на Азербайджанском форуме по инвестициям и молодежному предпринимательству.

По его словам, данный рост обуславливается проводимыми комплексными мерами в Азербайджане.

«Новый этап стратегического развития Азербайджана включает в себя такие цели, как усиление инновационной направленности и финансовой устойчивости нашей национальной экономики, активизация драйверов устойчивого экономического роста, быстрая реинтеграция освобожденных территорий. У предпринимателей также большие ожидания в достижении поставленных целей. В связи с этим в нашей стране широко поддерживается повышение экономической активности молодежи, вовлечение ее в предпринимательскую деятельность, поддержка стартапов, реализация инвестиционных проектов. Следствием всего этого является то, что в последние годы наблюдается рост числа молодых предпринимателей», - сказал он.

Эльнур Алиев добавил, что стратегические валютные резервы составили 56,4 миллиарда долларов, внешнеторговый оборот страны превысил 46 миллиардов долларов, а положительное сальдо составило более 23 миллиардов долларов.