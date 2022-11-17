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Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций из стран-партнеров к восстановлению в Карабахе - Эльнур Алиев

Бизнес Материалы 17 ноября 2022 12:38 (UTC +04:00)
Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций из стран-партнеров к восстановлению в Карабахе - Эльнур Алиев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций из стран-партнеров к работам по восстановлению в Карабахе.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на Азербайджанском форуме по инвестициям и молодежному предпринимательству.

Он отметил, что сегодняшний форум является важной платформой с точки зрения содействия торгово-экономическому сотрудничеству, продвижению инвестиционных возможностей Азербайджана.

«Наше правительство вкладывает большие средства в работы по восстановлению. Экономическая реинтеграция освобожденных от оккупации территорий, использование возможностей новых международных и региональных транспортно-транзитных коридоров придадут большой импульс развитию как нашей страны, так и региона в целом. Хочу подчеркнуть, что Карабахский регион обладает большим потенциалом в транспортно-транзитной сфере, возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, горнодобывающей и других отраслях», - добавил Эльнур Алиев.

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