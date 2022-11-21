В Азербайджане названы инвестпланы в рамках концепции «умных» городов и сел

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в создании «умных» городов и сел сотрудничает с ведущими компаниями мира.

Об этом сказал в понедельник министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе международной конференции, посвященной теме "умных" городов и сел, передает в понедельник Trend.

По его словам, концепции «умных» городов и сел способствуют эффективному использованию водных и других природных ресурсов.

«В ближайшие пять лет в эти концепции будут вложены 2,5 триллиона долларов. В Азербайджане работы в этом направлении ведутся с 2020 года и страна по данным проектам сотрудничает с ведущими компаниями мира. Наше министерство при разработке данных концепций изучило опыт ведущих стран. В рамках концепции «Онлайн-Азербайджан» ведется широкомасштабная работа по интеграции госсистем, переход на «облачные» технологии и другая работа», - сказал министр.

Набиев сказал, что эффективность применения концепции «умных» городов и сел может отличаться в зависимости от региона.

«При реализации этих проектов мы учитываем фактор развития местных компаний и их локализацию», - сказал он.

Министр отметил, что за последние два года в Азербайджане 472 тысячи домохозяйств были обеспечены фибероптической связью, и до 2024 года ею будут обеспечены даже самые отдаленные села.

Говоря о развитии этих проектов, Набиев сказал, что необходимо уделять больше внимания обеспечению безопасности информационных систем.

«В ближайшие три года в Азербайджане будут подготовлены 932 высококвалифицированных специалиста в области кибербезопасности», - добавил он.