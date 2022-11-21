ВБ поддержит Азербайджан в реализации госстратегии, намеченной на период до 2026 г. - Сара Майкл

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк поддержит Азербайджан в реализации государственной стратегии, намеченной на период до 2026 года.

Об этом сказала в понедельник региональный менеджер Всемирного банка (ВБ) Сара Майкл в ходе международной конференции, посвященной теме «умных» городов и сел, передает в понедельник Trend.

"Умные" проекты, реализуемые правительством Азербайджана в Карабахе, приведут к экономической активности. ВБ приветствует реализацию этих проектов, представляющих важность с точки зрения развития информационных технологий, а также ускорения реализации "Большого возвращения". Мы также считаем важной реализацию "умных" проектов с точки зрения развития сельского хозяйства. Эти проекты также поспособствуют предотвращению урбанизации. Мы считаем, что население "умных" сел не будет устремляться в города, так в таких селах будут эффективное обучение, рабочие места и все необходимые информационные ресурсы", - сказала она.

Сара Майкл сказала, что ВБ активно сотрудничает с Азербайджаном по этим проектам и поддерживает все реализуемые инициативы.