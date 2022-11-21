Азербайджан нацелен на повышение уровня жизни и в отдаленных селах - Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - Бывшие вынужденные переселенцы Азербайджана вернутся в «умные» города и села.

Об этом сказал в понедельник министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе международной конференции, посвященной теме «умных» городов и сел, передает в понедельник Trend.

По его словам, азербайджанская концепция реализации проектов «умных» городов и сел не имеет аналога.

«Международными организациями высоко оценены реализация проекта «умное» село Агалы Зангиланского района, использование альтернативной энергетики. Мы нацелены на обеспечение высокого уровня жизни в селах, в том числе в отдаленных. Кроме того, эти инициативы поспособствуют эффективному использованию природных ресурсов в Карабахе, а также минимизации вредных отходов и выбросов», - сказал министр.

Он отметил, что граждане в «умных» городах и селах будут обеспечены всеми необходимыми для современного общества условиями.