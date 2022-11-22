Активы PASHA Bank значительно возросли - Бахруз Нагиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Активы азербайджанского PASHA Bank в первом полугодии 2022 года выросли на 15,7 процента по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия 2022 года, заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев.

По его словам, этот показатель превысил 7,434 миллиарда манатов.

«Кредитный портфель банка составил немногим более 2,587 миллиарда манатов. Обязательства банка перед клиентами превысили 6,86 миллиарда манатов», - сказал Нагиев.

Также зампредседателя правления подчеркнул, что оборот банка по корпоративному сегменту составил почти 17 миллиардов манатов, по сегменту МСБ - более 1,772 миллиарда манатов.