Объем денежных переводов в Азербайджан растет - Владимир Георгиев

БАКУ /Trend/ - Объем денежных переводов в Азербайджан растет.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Георгиев во время второй встречи рабочей группы по проекту “Повышение социально-экономического воздействия денежных переводов в Азербайджане".

По его словам, денежные переводы в Азербайджан за первые шесть месяцев года выросли на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Георгиев отметил, что главными факторами роста объема денежных переводов в Азербайджан являются активизация деятельности в постпандемический период, ситуация в Украине.