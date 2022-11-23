Более 21% предпринимателей в Азербайджане составляют женщины - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Более 21 процента предпринимателей в Азербайджане составляют женщины.

Как передает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на V форуме "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

«Поощрение женщин к самозанятости и предпринимательской деятельности, поддержка развития женского предпринимательства являются одними из приоритетных направлений деятельности агентства. Учитывая приоритеты развития экономики страны, агентство проводит соответствующие мероприятия по содействию развитию женского предпринимательства, дальнейшему увеличению числа женщин в МСП», - сказал Мамедов.

По его словам, пяти женщинам-предпринимателям были предоставлены гранты от Агентства по развитию МСБ и девяти женщинам-предпринимателям - стартап-сертификаты.