Потенциал женского предпринимательства в развитии Азербайджана огромен – Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Потенциал женского предпринимательства в устойчивом развитии Азербайджана огромен.

Как передает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на V форуме "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

«Женщины-предприниматели могут внести большой вклад в экономику Азербайджана, в обеспечение занятости, воспользовавшись благоприятной бизнес-средой в стране, созданными возможностями для предпринимательской деятельности и механизмами государственной поддержки. Агентство высоко ценит деятельность женщин-предпринимателей, их вклад в социально-экономическое развитие страны, и всегда будет поддерживать их в рамках своего мандата», - сказал Мамедов.

По его словам, с октября 2022 года при организации Агентства по развитию МСБ и ОАО “Rabitabank” стартовал проект «Сила женщин в бизнесе»

«Целью проекта является поддержка повышения роли женщин-предпринимателей в экономике страны, создание условий для повышения их деловой активности, расширения доступа к льготным финансовым ресурсам. Тренингами, проводимыми в течение 2022 года центрами развития МСБ, входящими в структуру агентства, воспользовались около 4 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность», - добавил Мамедов.