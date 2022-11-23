Следует рассмотреть вопрос увеличения грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту - Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - Следует рассмотреть вопрос увеличения грузоперевозок в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Как передает Trend, об этом сказал в среду посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на V форуме "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

По его словам, объем торговли между Азербайджаном и Турцией планируется довести до 15 миллиардов долларов.

Посол отметил, что за последние четыре года товарооборот вырос с 3,6 до 5,2 миллиарда долларов.

Сегодня торговля между Турцией и Азербайджаном в основном охватывает нефть и газ, сказал Багчи.

«Находящийся на пересечении исторического Шелкового пути Азербайджан обладает большими возможностями. У экономики Азербайджана серьезный потенциал развития”, - добавил он.