Налоговое бремя в Азербайджане не препятствует развитию предпринимательской среды

БАКУ /Trend/ - Международные организации при оценке налогового бремени в Азербайджане отмечают, что по сравнению с соседними странами или государствами-членами ОЭСР оно не препятствует развитию предпринимательской среды.

Как передает Trend, об этом сказала в среду заместитель начальника Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева в ходе панельной сессии на тему «Сотрудничество государственных органов и частного сектора в переходе к цифровизации и новому качеству в экономике» в рамках V форума "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

Она отметила, что с экономической точки зрения прозрачная деятельность более выгодна для предпринимателей.

"Уклонение от уплаты налогов приводит к очень серьезным финансовым санкциям и уголовной ответственности. Предприниматели, которые работают прозрачно, ведут точный учет своих доходов и расходов, имеют возможность воспользоваться налоговыми льготами», - сказала Мусаева.