Коридор процентных ставок, определенный ЦБ, создает дополнительные возможности для коммерческих банков - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Коридор процентных ставок, определенный Центральным банком Азербайджана, создает дополнительные возможности для коммерческих банков.

Об этом сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на открытии VI Международного банковского форума, передает Trend.

По его словам, решения ЦБА по учетной ставке положительно влияют на рынок.

«Регулятор сигнализирует о сдерживании инфляции путем повышения процентных ставок. В настоящее время уровень капитализации и ликвидности банковского сектора, который составляет значительную часть финансового сектора Азербайджана, превышает норму в два раза. Наш прогноз заключается в том, что в банковском секторе будет быстрый рост», - отметил Гасымлы.