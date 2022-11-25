Новая стратегия кибербезопасности ЦБ Азербайджана поспособствует усилению мониторинга за информационной безопасностью

БАКУ /Trend/ - На современном этапе наблюдается рост кибератак.

Об этом сказал в пятницу глава департамента информационной безопасности ЦБ Азербайджана Эльвин Шахвердиев в ходе VI Международного банковского форума, передает Trend.

По его словам, в этой связи использование искусственного интеллекта в борьбе с кибератаками становится все более актуальным.

«На фоне роста кибератак, а также разнообразия их видов необходимо как можно больше информировать общество об этих угрозах. В этом направлении как регулятор, так и другие игроки финансового сектора должны предпринять соответствующие меры», - сказал он.

Шахвердиев сказал, что ЦБ при поддержке Всемирного банка провел опрос о состоянии информационной безопасности среди Топ-10 банков Азербайджана.

«Оценка сектора проводилась по различным индикатором, в том числе идентификация и выявление информационных угроз, предотвращение и реакция на них, соответственно оперативное восстановление информационных систем и многое другое. По итогам этого опроса стало ясно, что девять из 10 банков считают приоритетным внимание сектору информационной безопасности. Кроме того, несмотря на то, что все банки имеют специализированные центры по выявлению и реагированию на инциденты, лишь три банка предоставляют эту услугу 24/7. В новой стратегии будет уделено большое внимание этому вопросу», - сказал глава департамента.