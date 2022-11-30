Ввоз в Азербайджан некоторых видов сырья, используемого в производстве, будет освобожден от таможенных сборов - ГТК

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время ожидается освобождение от таможенных сборов ввоза в страну некоторых видов сырья, используемого в производстве.

Об этом сказал в среду начальник управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Тариэль Алвердиев в ходе форума на тему «Торговля и экспорт», передает Trend.

По его словам, ожидается также реализация нескольких инициатив, направленных на развитие предпринимательской деятельности.

«В рамках стратегии социально-экономического развития Азербайджана до 2026 года нашим комитетом разработана новая программа «Новая таможня, взгляд в будущее». В этой программе определены пять приоритетных направлений, в том числе развитие бизнеса. Так, например, на сегодняшний день на портале e-customs при использовании авансового платежа предприниматель не мог использовать его в погашении таможенных задолженностей или платежей. Решение этой проблемы нашло отражение в вышеуказанной программе и с первого января ожидается запуск данной программы», - добавил он.