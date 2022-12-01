Потребительские кредиты от Azer Turk Bank от 12,5%

Azer Turk Bank с 1 декабря начинает новую кампанию по потребительским кредитам.

Годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым в период кампании, начинается от 12,5%.

Также годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым на срок до 24, 36 и 48 месяцев, установлена ​​в размере 13%, 14% и 15% соответственно.

В зависимости от среднемесячного чистого дохода каждый человек может взять кредит в размере до 30 тысяч манатов. Максимальная сумма необеспеченного кредита составляет 15 тысяч манатов.

Заказать кредит онлайн можно посредством сайта Azer Turk Bank.

Кампания продлится до 14 января 2023 года.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az , официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру 945.