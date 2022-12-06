Значительная часть заявок на онлайн-платформе общественного контроля в Азербайджане удовлетворена (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:51)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сентябрь–ноябрь этого года были удовлетворены около 70 процентов заявок, зарегистрированных на онлайн-платформе общественного контроля.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал представитель компании MG Consulting Гамлет Бабаев в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

Бабаев подчеркнул, что это значительный показатель.

«Общее количество обращений на сегодняшний день в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане составило почти пять тысяч», - сказал он.

Онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект, реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого правительства в рамках проекта "Гражданское общество за прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию (USAID). Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.