В Азербайджане стремительный рост числа бесконтактных банковских карт - Mastercard

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стремительно растет число бесконтактных банковских карт.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал Генеральный директор MasterСard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года.

По его словам, стимулирование и кампании проводимые в партнерстве с MasterCard способствовали росту эмиссии банковских карт.

«На сегодня в Азербайджане банками выпущено около 13 миллионов платежных карт и более 70 процентов из них - бесконтактыне» - сказал он.

Гюрдал сообщил, что доля безналичных платежей в общем обороте составляет порядка 40 процентов.

«Доля платежей в электронной коммерции составляет 60 процентов. Решение MasterPass, разработанное нашей компанией, является основой роста электронной коммерции. Мы нацелены на расширение применения MasterPass в Азербайджане», - сказал он.

Также, гендиректор отметил, что в Азербайджане зарегистрировано свыше 70 тысяч POS-терминалов.

«В целях развития приема безналичных платежей, мы планируем в Азербайджане запустить приложение TapToPhone. Это решение превратит мобильный телефон в устройство приема безналичных платежей», - добавил он.