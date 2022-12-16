Развитие электронной коммерции стимулирует рост азербайджано-турецкого товарооборота

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией по итогам 2022 года ожидается на уровне шести миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сообщил член исполнительного совета турецкой платформы электронной коммерции «Trendyol» Озан Ачар в ходе мероприятия E-Commerce Day of Azerbaijan.

По его словам, в предыдущем году этот показатель был на уровне пяти миллиардов долларов.

«Напомню, что главы наших государств поставили цель в ближайшей перспективе достичь объема товарооборота в 15 миллиардов долларов. Я считаю, что для скорейшего достижения этого показателя необходимо развивать сферу электронной коммерции между нашими странами», – отметил гость.

Он подчеркнул, что Trendyol является лидером в области электронной коммерции Турции, а также стран Африки и ряда государств Европы.