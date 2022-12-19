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PASHA Life получил награду "NETTY" (ФОТО)

Бизнес Материалы 19 декабря 2022 15:23 (UTC +04:00)
PASHA Life получил награду "NETTY" (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - 17 декабря PASHA Life стал победителем в номинации "Best Website of the Year" в категории «Финансы и банки» на 17-й церемонии награждения Национальной интернет-премии Азербайджана «NETTY2022».

Следует отметить, что Азербайджанская национальная интернет-премия NETTY является первой профессиональной премией Азербайджана в области информационных технологий, созданной для развития национального сегмента глобальной сети Интернет и рынка ИТ в целом.

Проводимая с 2004 года NETTY ежегодно определяет и награждает лучшие сайты, приложения и социальные ресурсы Азербайджана.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительное страхование» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.

PASHA Life получил награду "NETTY" (ФОТО)
PASHA Life получил награду "NETTY" (ФОТО)
PASHA Life получил награду "NETTY" (ФОТО)
PASHA Life получил награду "NETTY" (ФОТО)
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