PASHA Bank и "Турецкие авиалинии" продлили сотрудничество в рамках проекта Miles&Smiles (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank и "Турецкие авиалинии" продлили еще на три года сотрудничество в рамках проекта Miles&Smiles.

Как сообщает в среду Trend, документ подписали член правления PASHA Bank Джалал Оруджев и представитель "Турецких авиалиний" Нуран Эрдаг Хабердар.

Данное соглашение предусматривает сотрудничество до 2025 года.

«Этот продукт хорошо себя зарекомендовал на финансовом рынке нашей страны. Хочу отметить, что в ближайшее время ожидается запуск еще одной кампании в рамках этого продукта», - подчеркнул Оруджев.

Он сообщил, что в рамках PASHA Private Banking (корпоративный банкинг) ожидается запуск аналогичного продукта для корпоративных клиентов.

«Продукт Miles&Smiles значительно увеличил оборот безналичных платежей среди продуктов нашего банка и мы ожидаем, что аналогичная тенденция будет наблюдаться среди корпоративных клиентов», - сказал Оруджев.

В свою очередь представитель "Турецких авиалиний" сказал, что авиакомпания действует на рынке Азербайджана с 1991 года.

«Мы намерены развивать наше сотрудничество с Азербайджаном и в будущем», - добавил он.

Отметим, что первое соглашение по этому проекту было подписано в 2019 году. До сегодняшнего дня выпущено около 15 тысяч карт Miles&Smiles.