БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана принял новые механизмы кредитования для субъектов предпринимательства на освобожденных территориях.

Об этом сказал в среду председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает Trend.

По его словам, кредитный портфель для этих субъектов предпринимательства сформирован на уровне 500 миллионов манатов.

«В рамках этого механизма нами выделены 450 миллионов манатов для государственной гарантии и 150 миллионов манатов для субсидирования», - отметил он.

Халиев подчеркнул, что максимальный объем льготного кредита, который может получить субъект предпринимательства в Карабахе, не может превышать пяти миллионов манатов.

«90 процентов выдаваемых кредитов могут быть гарантированы со стороны государства, а процентная ставка не должна превышать 15 процентов», - отметил он.

Отметим, что по итогам 2022 года Фондом развития предпринимательства было выдано 104,2 миллиона манатов льготных кредитов. Ими были охвачены 2,71 тысячи малых и средних проектов.