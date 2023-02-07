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Запущена обучающая программа в IT сфере для регионов Азербайджана (Дополнено)

Бизнес Материалы 7 февраля 2023 12:03 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 февраля 2023 года в 11:14)

БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации четвертой промышленной революции в сотрудничестве с Европейским Банком Реконструкции и развития (ЕБРР) и предприятием "StrategEast" сегодня запускает проект “IT Hub Azerbaijan”.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Тамерлан Тагиев.

«На начальном этапе в рамках проекта планируется бесплатное участие на IT-тренингах молодежи (19-30 лет) из регионов Азербайджана, включая города Гянджа, Сумгайыт, Ленкорань, Мингячевир, Ширван и Нахчыванскую Автономную Республику, а кандидатам, отобранным из числа успешно завершивших программу молодых людей, будет предоставлена работа в зарубежных компаниях с пребыванием в нашей стране», - сказал он.

По его словам, тренинги будут проводиться в режиме онлайн в течение 11 месяцев международными экспертами по информатике, программированию, бизнес-анализу и другим дисциплинам.

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