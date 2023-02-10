За пять лет объем платежей по картам в Азербайджане вырос более чем в 14 раз

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет объем платежей по картам в Азербайджане вырос в 14,1 раза, а в 2022 году - в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом.

Об этом сказал в пятницу президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в ходе мероприятия «Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам», передает в Trend.

«Хочу отметить, что безналичные платежи в 2022 году составили 43,5 процента от общего оборота средств», - сказал он.

Нуриев отметил, что кредитный портфель банков Азербайджана по итогам 2022 года составил 19,6 миллиарда манатов, а депозиты в банках в отчетный период составили 33,8 миллиарада манатов.

«Эти показатели значительно выросли по сравнению с предыдущими периодами. Считаю, что основу такому динамичному росту создала цифровизация, которую активно внедряют банки», - сказал он.

По словам Нуриева, в прошлом году со стороны АБА были предприняты свыше 80 шагов, направленных на оптимизацию правовой базы.

«В нынешнем году мы ожидаем принятия законопроектов, направленных на упрощение и быстрое развитие финансового сектора нашей страны», - добавил он.