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Назван объём инвестиций резидентов экономических зон на освобожденных территориях Азербайджана

Бизнес Материалы 10 февраля 2023 15:46 (UTC +04:00)
Назван объём инвестиций резидентов экономических зон на освобожденных территориях Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Инвестиционная стоимость проектов резидентов экономических зон на освобожденных территориях Азербайджана составляет 84 миллиона манатов.

Об этом сказал в пятницу начальник департамента министерства экономики Азербайджана Замин Бедирханов в ходе мероприятия на тему «Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам», передает в пятницу Trend.

По его словам, резиденты Агдамского промышленного парка инвестировали в свои предприятия 66 миллионов, а резиденты экономической зоны "Аразская долина" - 18 миллионов манатов.

«Так, в Агдамской экономической зоне этими предприятиями ожидается создание порядка 800 постоянных рабочих мест, а в экономической зоне «Аразская долина» - 250. На сегодня в Агдамском промпарке зарегистрированы 12 резидентов, а в экономической зоне «Аразская долина» - 2 резидента и 1 нерезидент», - добавил он.

Бедирханов отметил, что некоторые резиденты уже завершают строительство своих предприятий.

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