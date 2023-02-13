Азербайджан и Израиль проводят мероприятия для большего укрепления экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Израилем может быть подписан меморандум о проведении в Тель-Авиве и Баку соответствующих мероприятий, которые еще больше укрепят экономическое сотрудничество между нашими странами.

Об этом сказал в понедельник советник президента Конфедерации предпринимателей Азербайджана Фарид Велизаде на Азербайджанско-Израильском инновационном форуме «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, правительство Азербайджана и конфедерация предпринимателей Азербайджана подготовило документ, охватывающий усиление развития сельского хозяйства.

Он также отметил, что в области аграрного сектора создана комиссия, которая нацелена на усиление кадрового потенциала в области сельского хозяйства.

«Наша конфедерация тесно сотрудничает с посольствами и торговыми палатами, в рамках которого мы достигаем усиления международного сотрудничества. Хочу отметить, что в будущем может быть подписан меморандум о проведении в Израиле и Азербайджане соответствующих мероприятий, которые еще больше укрепят сотрудничество между нашими странами. Кроме того, в ближайшие месяцы планируется проведение в Азербайджане агровыставки, а также принятие нашими компаниями участия в международных выставках», - сказал он.