Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции

БАКУ/Trend/ - В целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, государство, народ Азербайджана, с первых минут проявило солидарность и протянуло руку помощи братскому народу.

Заявляя о своей солидарности с братским турецким народом, Банк Республика в целях поддержки пострадавших от землетрясения перечислил 2,2 миллиона турецких лир (200.000 AZN) Агентству по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

«От имени коллектива Банка Республика приносим наши соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом землетрясении, всему Турецкому государству и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил председатель наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

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