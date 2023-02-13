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Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции

Бизнес Материалы 13 февраля 2023 17:18 (UTC +04:00)
Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции

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БАКУ/Trend/ - В целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, государство, народ Азербайджана, с первых минут проявило солидарность и протянуло руку помощи братскому народу.

Заявляя о своей солидарности с братским турецким народом, Банк Республика в целях поддержки пострадавших от землетрясения перечислил 2,2 миллиона турецких лир (200.000 AZN) Агентству по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

«От имени коллектива Банка Республика приносим наши соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом землетрясении, всему Турецкому государству и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил председатель наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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