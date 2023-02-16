Азербайджан и Польша имеют большой потенциал для увеличения товарооборота - Кямаледдин Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Польша имеют большой потенциал для увеличения товарооборота.

Об этом сказал сопредседатель Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, в ходе 8-го заседания комиссии, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в различных секторах экономики Азербайджана - в транспортной, туристической и ряде других областей создана благоприятная среда для инвестиций.

«И Азербайджан и Польша периодически проводят различные мероприятия, направленные на развитие двустороннего экономического сотрудничества. Также, хочу отметить, что между нашими странами подписана дорожная карта, которая также направлена на развитие двусторонних отношений», - сказал он.

По словам сопредседателя, за последние десять лет со стороны Азербайджана была проделана огромная работа в области транспорта.

«Сегодня наше правительство успешно реализовывает проекты как в области транспортного сектора, так и в энергетической и аграрной отраслях», - отметил он.

Гейдаров сказал, что сторонам необходимо расширить и усилить сотрудничество в области экономического партнерства.

«Хочу отметить, что после освобождения наших территорий от армянской оккупации мы открыли новую страницу в развитии нашей страны. Кроме того, мы создаем большие возможности для развития ряда стран нашего региона. Как вы знаете, в Карабахе ведутся широкомасштабные работы по восстановлению. Мы приглашаем польскую сторону принять участие и инвестировать в восстановление освобожденных территорий», - сказал он.

Говоря об Алятской СЭЗ Гейдаров сказал, что эта зона создаст новые возможности для развития экономики и расширения сотрудничества с польским бизнесом в частности.

«Между экономическими зонами Азербайджана и Польши ожидается подписание меморандума о взаимопонимании», - подчеркнул он.