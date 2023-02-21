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Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)

Бизнес Материалы 21 февраля 2023 19:11 (UTC +04:00)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы пройдет первое заседание совместного делового совета между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в публикации в аккаунте в соцсети председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхана Мамедова.

В публикации говорится, что продолжается процесс создания делового совета между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

"Как сопредседатели мы обсудили с Ахмедом Дахилом предстоящую повестку дня, членство, мероприятия и совместные инициативы в рамках Совета. 1-е заседание Совета состоится в ближайшие месяцы", - отметил Мамедов.

Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета (ФОТО)
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