От Банка ABB весенняя кредитная кампания с 11.9% для всех!

ABB в преддверии весеннего сезона запустил кредитную кампанию. Теперь каждый клиент, имеющий официальный доход, вне зависимости от того, картой какого банка он получает зарплату, может получить кредит наличными с процентной ставкой 11.9%. Условия кампании, которая продлится до 15 апреля, следующие.

Сумма - до 35 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия - 0%

Страховой взнос - 0%

Годовая процентная ставка – 11.9%

Для того чтобы получить кредит не посещая отделение банка, возможно осуществить заказ в режиме онлайн через приложение АВВ mobile либо же на сайте банка.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.