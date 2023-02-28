БАКУ /Trend/ - Общая прибыль банков Азербайджана в 2022 году превысила один миллиард манатов - до 1,176 млрд манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов в ходе мероприятия на тему «Применение экологических, социальных и управленческих (ESG) принципов и «Отчет об устойчивом развитии»», проведенного в рамках проекта «Финансирование развития».

По его словам, этот показатель впервые достиг такого высокого показателя и превысил отметку в миллиард манатов.

«Хочу также отметить, что активы банков Азербайджана по итогам 2022 года выросли на 21-22 процента до 48 миллиардов манатов. Кредитный портфель банков страны вырос на 20 процентов - до 19,6 миллиарда манатов», - сказал он.

Абдулов отметил, что рост депозитного портфеля банков страны составил 25 процентов - до 33 миллиардов манатов.

«Прибыль банков страны превысила один миллиард манатов - до 1,176 млрд манатов и в то же время банки были самыми крупными плательщиками налогов на прибыль, общая сумма которой составила 261 миллион манатов, что на 60 процентов больше чем в 2021 году», - подчеркнул Абдулов.

В то же время исполнительный директор АБА сообщил, что доля банковских активов в ненефтяном секторе составляет порядка 70 процентов.

«Ненефтяной сектор в кредитном портфеле банков составляет свыше 28 процентов», - добавил он.