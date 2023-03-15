В 2022 году налоговые платежи ЗАО «AzerGold» выросли

БАКУ/Trend/ - Объем налогов, уплаченных ЗАО «AzerGold» в государственный бюджет в 2022 году, составил 39.2 млн манатов.

В отчетном году выплаты Общества в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) составили более 5.3 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налоговые платежи увеличились на 32%, выплаты в ГФСЗ – на 60%. За весь период деятельности Общества налоговые платежи составили 103.7 млн манатов, а выплаты в ГФСЗ – 14.7 млн манатов. Отметим, что налоговые платежи в 2021 году составили 29.7 млн манатов, а выплаты в ГФСЗ – 3.3 млн манатов.