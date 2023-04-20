Необходимо координировать развитие человеческого капитала - Джамаледдин Гулиев

БАКУ /Trend/ - В нынешнее время глобальные тенденции и глобализация измеряются развитием человеческого капитала.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Азербайджанского государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Джамаледдин Гулиев в ходе проходящего в Баку глобального HR-саммита.

Он отметил, что после обретения независимости Азербайджан предпринял практические шаги по развитию человеческого капитала.

«Стратегия управления нефтяными доходами была принята в первые годы нашей независимости в целях развития человеческих ресурсов. В грядущих 4-й и 5-й промышленных революциях необходимо координировать развитие человеческого капитала и участников рынка труда. Это определит дальнейшее развитие страны. Раньше глобальные тенденции и глобализация измерялись размером ВВП, а теперь они измеряются развитием человеческого капитала», - сказал Гулиев.